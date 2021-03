2 / 8

Renault Kwid on Road Price in India 2021 आइए सबसे पहले जानते हैं रेनॉल्ट क्विड का की कीमत भारत में क्या है. दरअसल Renault Kwid की कीमत 3.12 से शुरू होती है और 5.31 लाख तक जाती है. ये कीमतें एक्स शोरूम दिल्ली हैं. Renault Kwid on Road Price रेनॉल्ट क्विड ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसका शुरुआती मॉडल यानी आरएक्सई पेट्रोल की कीमत 436662 रुपये पड़ेगी. वहीं रेनॉल्ट क्विड के टॉप मॉडल क्लाइंबर 1.0 एएमटी ऑप्शन पेट्रोल टॉप मॉडल की कीमत 598200 रुपये पड़ेगी.