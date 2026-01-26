Republic Day 2026 These 5 Indigenous Indian Weapons Will Be Showcased On Kartavya Path Power And Features 8281471
Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर दिखेंगे भारत के ये 5 स्वदेशी हथियार, जानिए हर एक की ताकत और खासियत
Republic Day 2026: कर्तव्य पथ परेड में सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के माध्यम से डीआरडीओ की कई प्रणालियां प्रदर्शित की जाएंगी. इनमें अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक, नाग मिसाइल प्रणाली, एडवांस्ड टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश वायु रक्षा प्रणाली, बैटलफील्ड सर्विलांस रडार, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आदि शामिल हैं.