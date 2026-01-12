दिल्ली पुलिस ने जारी की प्रतिबंधित सामानों की लिस्ट

हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़ी तादात में लोग परेड देखने कर्तव्य पथ (इंडिया गेट के पास विजय चौक) जाते हैं. ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से विजिटर्स के लिए प्रतिबंधित सामानों की लिस्ट जारी की है. इसमें बताया गया है कि आप परेड देखने क्या-क्या ले जा सकते हैं और कौन सी चीज नहीं लेकर जा सकते.नियमों की अनदेखी होने पर आपका सामान जब्त कर लिया जाएगा. मामला गंभीर हुआ, तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है.