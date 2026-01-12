Republic Day Celebration Parade On 26 January Vijay Chowk India Gate Prohibited Things And Articles List 8265682
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड देखने का बना रहे प्लान? भूल कर भी मत ले जाएं ये सामान, वरना हो सकती है गिरफ्तारी
हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़ी तादात में लोग परेड देखने कर्तव्य पथ (इंडिया गेट के पास विजय चौक) जाते हैं.ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से विजिटर्स के लिए प्रतिबंधित सामानों की लिस्ट जारी की है. इसमें बताया गया है कि आप परेड देखने के लिए अपने साथ क्या-क्या नहीं लेकर जा सकते हैं.