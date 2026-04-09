सॉल्ट के रूप में पाया गया सोना

यूरिन में ये सोना धातु आयन यानी गोल्ड सॉल्ट के रूप में पाया गया है. ये सोना घुलनशील होता है. JAU के बायो टेक्नॉलोजी विभाग के प्रमुख डॉ. बीए गोलकिया की अगुआई में इस रिसर्च टीम ने यूरिन के सैंपल की जांच क्रोमेटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रेमेट्री प्रोसेस से इस पूरी रिसर्च को अंजाम दिया है. गाय के यूरिन में करीब 5100 पदार्थ मिले. इनमें से करीब 388 पदार्थ खासतौर से मेडिकल के लिहाज से अहम हैं. ये पदार्थ कई तरह की बीमारियों के इलाज में काम आ सकते हैं.