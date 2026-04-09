कीड़ा जो कचरे से बनाता है सोना
एक बैक्टीरिया है Cupriavidus metallidurans. लाइव साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैक्टीरिया में CupA नाम का एक एंजाइम होता है. यह एंजाइम कोशिका के अंदर मौजूद अतिरिक्त तांबे को बाहर निकालकर कोशिका की दो झिल्लियों के बीच मौजूद एक सुरक्षात्मक हिस्से में पहुंचा देता है. इस हिस्से को पेरिप्लाज्म कहा जाता है. इसी से सोने के बेहद छोटे-छोटे टुकड़े बाहर निकल आते हैं. ये कण माइक्रोमीटर के आकार के होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे आपस में मिलकर रेत के दानों जैसे छोटे गुच्छे बना सकते हैं.