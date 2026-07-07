VB-G RAM G योजना में दिहाड़ी की नई दरें

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा (MGNREGA) की जगह लागू हुई विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. VB-G RAM G योजना के तहत नई दैनिक मजदूरी की दरें 1 जुलाई 2026 से लागू हो गई हैं. सरकार का कहना है कि नई मजदूरी दरों का मकसद ग्रामीण मजदूरों की कमाई बढ़ाना, राज्यों के बीच मजदूरी में संतुलन लाना और रोजगार गारंटी योजना को अधिक प्रभावी बनाना है. आइए जानते हैं VB-G RAM G योजना के तहत किन राज्यों में दिहाड़ी सबसे ज्यादा मिलेगी और किन राज्यों में मजदूरों की पगार सबसे कम होगी.