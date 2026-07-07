इन राज्यों में मजदूरी दर में हुआ इजाफा
नई मजदूरी दरों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, असम, त्रिपुरा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 15% से अधिक की बढ़ोतरी की गई है. वहीं, हरियाणा में देश की सबसे अधिक 409 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है, लेकिन यहां पिछले रेट की तुलना में मात्र 2.25% का इजाफा हुआ है. दूसरी ओर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में मजदूरी पहले से अपेक्षाकृत ज्यादा थी. इसलिए यहां रेट 3% या उससे कम तय की गई है.