रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह
हर कलाकार की जिंदगी और करियर में कई उतार-चढ़ाव आते हैं. लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जो उनके सारे सपनों को मिट्टी में मिलाकर रख देता है. रिया चक्रवर्ती के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ. साल 2020 से पहले रिया फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थी. 'मेरे डैड की मारुति', 'सोनाली केबल', 'हाफ गर्लफ्रेंड', 'जलेबी' और 'चेहरे' जैसी फिल्मों में काम कर चुकी रिया को दर्शक पसंद कर रहे थे. फिर 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी जिंदगी ने ऐसा करवट ली, जिसकी उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी. जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े बुरे अध्याय से लेकर कमबैक की कहानी.