'मैं खुद को समाज की काली भेड़ समझने लगी थी'

रिया ने बाद में अपने पॉडकास्ट और इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उस दौर ने उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह झकझोर दिया था. उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें लगता था जैसे पूरा समाज उन्हें अलग नजर से देख रहा है. रिया ने बताया कि वो दिमागी रूप से इतनी परेशान हो गई थीं कि उन्होंने अपने क्लोदिंग ब्रांड का नाम भी 'चुड़ैल का बदला' रखने का सोचा. हालांकि बाद में उन्होंने इसे बदल लिया. रिया को लगा कि उन्हें अब इस बुरे वक्त से बाहर निकलने की जरूरत है. रिया ने ये भी बताया कि थेरेपी, परिवार और कुछ करीबी दोस्तों ने उन्हें उस मुश्किल समय से बाहर निकलने में मदद की. धीरे-धीरे उन्होंने खुद को फिर से संभालना शुरू किया.