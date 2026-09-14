आठ एडिट से सुरंगों की खुदाई में मिली तेजी

इस रेल परियोजना में सुरंगों की खुदाई को तेज करने के लिए आठ एडिट यानी अतिरिक्त पहुंच मार्ग बनाए गए हैं. इन एडिट की कुल लंबाई करीब 5 किलोमीटर है. इनका इस्तेमाल सुरंग के मुख्य हिस्से तक अतिरिक्त रास्ता बनाने के लिए किया गया, जिससे एक ही सुरंग पर अलग-अलग जगहों से काम शुरू किया जा सके. लंबी सुरंगों में यह तरीका निर्माण की गति बढ़ाने में काफी उपयोगी होता है. सामान्य तौर पर यदि किसी सुरंग की खुदाई सिर्फ एक या दो सिरों से की जाए तो काम में अधिक समय लग सकता है. अतिरिक्त पहुंच मार्ग मिलने पर कई कार्यस्थलों से एक साथ खुदाई संभव होती है. मंत्रालय के अनुसार, परियोजना के सभी आठ एडिट का काम पूरा हो चुका है. इससे लंबे सुरंग निर्माण में काम को आगे बढ़ाने में मदद मिली.