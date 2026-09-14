₹37,000 करोड़ की लागत से बन रहा रेल प्रोजेक्ट
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई रेल लाइन की लंबाई करीब 125 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित लागत लगभग ₹37,000 करोड़ है. यह परियोजना उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रेल नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है. इस लाइन का निर्माण पांच जिलों से होकर होगा. इनमें देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली शामिल हैं. परियोजना को 2010-11 के केंद्रीय बजट में मंजूरी मिली थी. इतने बड़े क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने के लिए बड़ी संख्या में सुरंगों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है. परियोजना पूरी होने के बाद ऋषिकेश से पहाड़ी इलाकों की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए परिवहन का एक नया विकल्प तैयार होगा. इससे सड़क मार्ग पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है.