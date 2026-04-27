छत्रपति महाराज का कौन सा अंश दिखाया गया

100 करोड़ वाली इस फिल्म को बनाने के लिए हमने छत्रपति महाराज पर बहुत किताबें पढ़ीं. हमनें उनसे जुड़े हर पहलू पर बारीकी से रिसर्च की. उनके बारे में इतनी सारी चीजें हैं, उसे एक फिल्म में बांध पाना काफी मुश्किल है. जब हमने इसे बनाने के बारे में सोचा तो यही सवाल था कि उनकी गाथा का कौन सा अंश लेंगे, जिसे चुनना हमारे लिए काफी मुश्किल था. फिर हमने सोचा उनका जन्म कहां हुआ, क्यों हुआ? उसी वक्त, उसी जगह क्यों हुआ. क्योंकि ये उस वक्त की पुकार थी. हमनें अपनी फिल्म की नींव यहीं से रखी.