भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे ज्यादा साझा नदियां
भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 54 साझा नदियां बहती हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े साझा नदी नेटवर्क में शामिल हैं. इनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, फेनी, कुशियारा और मेघना जैसी प्रमुख नदियां शामिल हैं. गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा नाम से जानी जाती है. इन नदियों का पानी दोनों देशों की खेती, पेयजल, मत्स्य पालन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. हर साल मानसून के दौरान इन नदियों में पानी का स्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति भी बनती है. इसलिए दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण को लेकर लगातार सहयोग और बातचीत होती रहती है.