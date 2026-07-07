सिंधु नदी प्रणाली और पाकिस्तान का रिश्ता

सिंधु नदी प्रणाली भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे महत्वपूर्ण साझा जल प्रणाली मानी जाती है. इसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज जैसी प्रमुख नदियां शामिल हैं. इन नदियों के जल बंटवारे के लिए 1960 में सिंधु जल संधि लागू की गई थी, जो लंबे समय तक दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन का आधार बनी रही. इन नदियों का पानी लाखों किसानों की खेती और करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है. हाल के वर्षों में सुरक्षा और सीमा से जुड़े घटनाक्रमों के कारण इस संधि को लेकर भी चर्चा तेज हुई है. इसलिए ये नदी प्रणाली केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि दोनों देशों के रिश्तों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है.