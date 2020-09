1 / 10

Rockstar Actress Nargis Fakhri Opened Up Casting Couch and Pornography Says so many times i was rejected for not sleeping with director रॉकस्टार की एक्ट्रेस नरगिस फाकरी ने कहा कुछ लोग अपनी पॉवर और पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं. इससे वो मशहूर तो हो जाते हैं लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखले होते हैं. एक खालीपन सा आ जाता है उनके भीतर. उसी खालीपन को वे जल्द से जल्द भरना चाहते हैं. ऐसा मुझे लगता है. हो सकता है मैं गलत हूं. पर उस खालीपन को भरने के लिए वो पॉर्न और सेक्स का सहारा लेते हैं. नर्गिस ने इंटरव्यू में बताया कि कई निर्देशकों ने उनसे शारीरिक संबंध बनाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. नरगिस ने कहा कि आदमियों, सेक्स और रिश्तों को लेकर मेरी मां ने मुझे काफी डरा दिया था. काफी हद तक मेरे नैतिक मूल्य मुझे उनसे मिले. Brittni De La Mora को दिए एक इंटरव्यू में नरगिस ने कहा मुझे सोशल मीडिया पसंद नहीं. मैं कुछ पुराने ख्यालात की लड़की हूं. मुझे लोगों से फेस टू फेस मिलना पसंद है. मैं वहीं करती हूं जिसे करना मुझे सही लगता है. मेरी मां ने मुझे वो हर नैतिक दी जो हर मां अपनी बेटी को देती है. नरगिस ने कहा कि मैं सिर्फ पाने के वो सब करने के लिए नहीं राज़ी हो सकती थी जिसके लिए मेरा ज़मीर इजाजत ना दे. मैं न्यूड नहीं हो सकती थी. डायरेक्टर के साथ सो नहीं सकती थी. इसके लिए मुझे कई बार बाहर निकाला गया.