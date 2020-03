1 / 11

बॉलीवुड Bollywood स्टार हो या फिर क्रिकेटर या फिर कोई आम आदमी Coronavirus ने इन दिनों हर किसी को अपने घर पर रहने को मजबूर कर दिया है. भारतीय क्रिकेटर घर पर रहकर अपने परिवार वालों के साथ खाली समय बिता रहे हैं. ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज Rohit Sharma भी सेल्फ आइसोलेशन पर हैं और अपना समय बिता रहे हैं. जिसकी कुछ तस्वीरें रोहित ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जो कि उनके फैंस को काफी पसंद आ रही हैं. इन तस्वीरों में रोहित की पत्नी Ritika Sajdeh और बेटी Samaira Sharma नजर आ रही हैं. इस फोटो में रितिका समायरा के साथ खेलती दिख रही हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए रोहित शर्मा ने लिखा है, My two little munchkins. रोहित के फैंस को भी रितिका और उनकी बेटी समायरा की फोटो काफी पसंद आ रही है. जिस पर वह बढ़चढ़ कर कमेंट कर रहे हैं. बता दें इससे पहले रोहित ने एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वह बेटी समायरा के साथ क्रिकेट खेलते दिख रहे थे. वीडियो पर लोगों ने कमेंट करते हुए समायरा को फ्यूचर क्रिकेटर बताया था. वहीं जनता कर्फ्यू के दौरान कोरोना कमांडोज के लिए तालियां बजाते हुए भी एक वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया था. जिसमें रोहित के साथ ही उनकी पत्नी रितिका और बेटी समायरा भी तालियां बजाते दिखाई दे रहे थे. बता दें Coronavirus के खतरे को देखते हुए रोहित शर्मा ने भी औरों की तरह खुद को अपने परिवार के साथ घर में कैद कर लिया है.