गुप्त स्नानघर का रास्ता
खोज अभी पूरी कहानी नहीं बताती. पुरातत्वविद अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्नान परिसर के अलग-अलग कमरे एक-दूसरे से कैसे जुड़े थे और सम्राट मैक्सिमिनस डाजा तथा उसका परिवार यहां तक कैसे पहुंचता था. शोधकर्ताओं के अनुसार, यह परिसर सिर्फ व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसमें वास्तुकला, तकनीक और आराम को एक साथ जोड़ा गया था. जैसे-जैसे आगे खुदाई होगी, संभव है कि इस शाही महल और उसके निजी जीवन से जुड़े कुछ और रहस्य भी सामने आएं. (Source: Arheološki institut (Archaeological Institute of Belgrade, Photos/AI)