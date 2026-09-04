भाप वाला कमरा

इस खोज की सबसे दिलचस्प चीजों में से एक है 'सुडाटोरियम'. रोमन लोग इस शब्द का इस्तेमाल भाप वाले स्नान या स्टीम रूम के लिए करते थे. पुरातत्वविदों ने परिसर के एक हिस्से की पहचान इसी तरह के कमरे के रूप में की है. यानी यहां लोग सिर्फ पानी में स्नान नहीं करते थे, बल्कि भाप और गर्म वातावरण का आनंद भी लेते थे. इससे पता चलता है कि यह पूरा परिसर शरीर की सफाई से कहीं आगे की चीज था. यह आराम, गर्माहट और निजी विलासिता के लिए तैयार किया गया एक शानदार शाही स्थान था.