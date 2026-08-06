डॉक्टर से पूछें-

ब्राउन राइस, बासमती या परबॉइल्ड चावल का GI रोटी के करीब या कभी-कभी कम भी हो सकता है, कुछ अध्ययनों में समान मात्रा में चावल का ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स रोटी से बेहतर भी पाया गया है, क्योंकि नमी, अनाज की संरचना और अन्य कारक प्रभावित करते हैं, चावल को सब्जी, दाल और प्रोटीन के साथ खाने से असर कम हो जाता है. एक समय में 1-2 छोटी रोटी या आधा कटोरी (लगभग ½ कप) पका चावल खा सकते हैं, लेकिन पहले सब्जी, सलाद या दाल खाएं आखिर में रोटी या चावल का सेवन करें, इससे शुगर स्पाइक कम होता है, लेकिन डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.