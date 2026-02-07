भारत से कितना ले जा सकते हैं पैसा?

दुनिया भर के कई देश विदेश यात्रा के दौरान यात्रियों को जरूरत से ज्यादा कैश ले जाने के लिए लिमिट तय करते है. ये लिमिट आम तौर पर कैश फ्लो को रेगुलेट करने, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए लगाई जाती है. भारत से अमेरिका की यात्रा करते समय आप मैक्मिमम 3,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 2,40,000 रुपये) ले अधिक नहीं ले जा सकते है. इससे अधिक अमाउंट चेक, फॉरेक्स कार्ड या बैंक ट्रांसफर के रूप में ले जाई जा सकती है. इसी तरह भारत से ब्रिटेन यात्रा के दौरान आप साथ में मैक्सिमम 25,000 भारतीय मुद्रा ले जा सकते हैं.