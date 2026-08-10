क्यों रूस को नए रास्ते की जरूरत महसूस हुई?

रूस लंबे समय से अपने व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्तों पर काम कर रहा है. यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद यूरोप की तरफ जाने वाले पारंपरिक व्यापार मार्ग मॉस्को के लिए पहले जैसे आसान नहीं रहे. ऐसे में रूस ने एशिया और खासकर भारत की तरफ व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया है. दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता ने समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं. होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल और गैस व्यापार मार्गों में से एक है. इसी तरह तुर्की का बोस्फोरस काला सागर को भूमध्यसागरीय क्षेत्र से जोड़ता है. ये रूस के समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि रूस अब ऐसा वैकल्पिक नेटवर्क चाहता है, जिसमें इन संवेदनशील समुद्री चोकपॉइंट्स पर निर्भरता कम से कम हो.