पहले से मौजूद है INSTC का रास्ता
रूस और भारत के बीच ऐसी कनेक्टिविटी की बुनियाद पहले से मौजूद है. इसे International North-South Transport Corridor यानी INSTC कहा जाता है. यह करीब 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी-मोडल नेटवर्क है. इसमें रेल, सड़क और समुद् रास्तें शामिल हैं. इसका उद्देश्य भारत, ईरान, रूस और आसपास के देशों के बीच माल ढुलाई को आसान बनाना है. इस कॉरिडोर का एक प्रमुख रूट रूस से अजरबैजान और ईरान होते हुए भारत तक पहुंचता है. इसमें ईरान के बंदरगाहों के जरिए भारतीय बंदरगाहों से कनेक्शन बनाया जाता है. यानी अभी यह पूरी तरह 'एक ट्रेन में मॉस्को से मुंबई' वाला रास्ता नहीं है, बल्कि कई माध्यमों से जुड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है.