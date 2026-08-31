सद्गुरु ने राष्ट्रीय सीमाओं से आगे सोचने की जरूरत बताई
सद्गुरु के प्रस्ताव में हिमालय से जुड़े पांच देशों को एक साझा व्यवस्था में लाने की बात कही गई है. इसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान शामिल हैं. उन्होंने कहा कि हिमालय को केवल अलग-अलग देशों में बंटे पहाड़ी इलाकों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए. यह एक जुड़ी हुई प्राकृतिक और पर्यावरणीय व्यवस्था है, जहां एक हिस्से में होने वाला बदलाव दूसरे हिस्से को भी प्रभावित कर सकता है. उनका सुझाव मुख्य रूप से आपदा की स्थिति में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है. बेहतर मौसम जानकारी, खतरे की शुरुआती सूचना, राहत व्यवस्था और प्रभावित लोगों तक तेजी से मदद पहुंचाने के लिए साझा प्रयास किए जा सकते हैं. हालांकि यह एक प्रस्ताव है और ऐसे किसी बोर्ड के गठन के लिए संबंधित देशों के बीच औपचारिक सहमति और व्यवस्था की जरूरत होगी.