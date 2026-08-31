इमिग्रेशन सेंटर में पहुंचने की खबर से मिली थी राहत

सद्गुरु ने घटना को याद करते हुए बताया कि जब बाढ़ की पहली तस्वीरें सामने आईं तो पानी और मलबे का बहाव करीब 40 फीट ऊंचा दिखाई दे रहा था. उस समय उन्हें थोड़ी राहत इसलिए मिली क्योंकि उनके समूह के सदस्य पहले ही Gyirong immigration centre पहुंच गए थे. समूह के लोगों ने सीमा पर होने वाली भीड़ और लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए वहां जल्दी पहुंचने की योजना बनाई थी. सद्गुरु को लगा कि अगर पानी इमिग्रेशन सेंटर तक पहुंच भी गया तो लोगों का सामान या पासपोर्ट बर्बाद हो सकता है, लेकिन उनकी जान बच जाएगी. हालांकि बाद में 77 यात्रियों से संपर्क टूट गया. अब इस पूरे मामले में परिवारों और संगठन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यात्रियों की वास्तविक स्थिति क्या है और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए बचाव दल कितनी जल्दी उन तक पहुंच पाएगा.