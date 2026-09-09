ईरान और अमेरिका के बीच मची है भारी तबाही

वर्तमान में सबसे बड़ा और खतरनाक टकराव ईरान और अमेरिका के बीच देखने को मिल रहा है. दोनों देशों के बीच तनाव इस हद तक बढ़ चुका है कि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में एक-दूसरे के जहाजों पर सीधे मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं. ईरान ने हाल ही में अमेरिकी नौसेना के जहाजों और तेल टैंकरों पर कई एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसके जवाब में अमेरिका भी ईरानी ठिकानों को निशाना बना रहा है. इस भयंकर सैन्य टकराव के कारण खाड़ी देशों में युद्ध की आग भड़क उठी है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ रहा है.