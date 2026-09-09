दुनिया का तीसरा देश
इस सूची में अगला नाम अंडोरा (Andorra) का आता है, जो फ्रांस और स्पेन के बीच खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा देश है. पहाड़ों के बीच छिपे होने और किसी भी देश से दुश्मनी ना रखने की वजह से ये देश सदियों से हर तरह के बाहरी हमलों से पूरी तरह सुरक्षित रहा है. यहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस और स्पेन मिलकर उठाते हैं. दुनिया में जहां एक तरफ ईरान, अमेरिका, रूस और यूक्रेन जैसे देश युद्ध की आग में झुलस रहे हैं, वहीं इन शांत देशों के लोग बिना किसी डर के मजे से अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं.