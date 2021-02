1 / 21

Sakshi dhoni and ms dhoni enjoying party, sakshi is in gorgeous lehenga and mahi is in kurta pajama Instagram pics टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद भी अपने फैन्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं. इतना ही नहीं उनकी पत्नी साक्षी धोनी और बिटिया जीवा सिंह भी धोनी भी सोशल मीडिया स्टार हैं. क्रिकेट को अलविदा करने के बाद से उनके फैन्स उनकी एक झलक देखने के उतावला रहते हैं. वह सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव नहीं रहते. लेकिन उनकी पत्नी साक्षी उनके बारे में उनके फैन्स को जरूर जानकारी देती रहती हैं. पिछले कुछ दिनों में धोनी दंपति ने कई शादियों में शिरकत की हैं. इसकी जानकारी खुद उनकी पत्नी साक्षी ने अपने खूबसूरत इंस्टाग्राम पोस्ट से देती रहती हैं. साक्षी ने पिछले 48 घंटे में Marriage Party की 20 से अधिक तस्वीरें और Videos पोस्ट की हैं. इन तस्वीरों में वह एक से बढ़कर एक लंहगें मं दिख रही हैं वहीं माही कभी ट्रेडिशनल कुर्तापायजामा और शूट में दिख रहे हैं. ये तस्वीरें खूब देखीं जा रही हैं. इंस्टाग्राम पर साक्षी की ये तस्वीरें देख कई बार तो फैन्य कॉमेंट में ये भी लिखते हैं कि भाभी कभी माही का दर्शन भी करा दो. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा करने के बाद पिछले साल आईपीएल में माही को उनके फैन्स ने देखा था. माही ने अभी आईपीएल से संन्यास नहीं लिया है. वह अब भी चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान हैं. तो आप भी देखिए माही और साक्षी की ये खूबसूरत तस्वीरें. सभी तस्वीरें साक्षी धोनी के इंस्टाग्राम अकाउंट से.