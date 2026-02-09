इंवेस्टमेंट प्रूफ सबमिट करें

अगर आपने अभी तक ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट कर रखा है और HRA, LTA और अन्य भत्तों पर टैक्स में छूट क्लेम करने वाले हैं, तो इंवेस्टमेंट डॉक्यूमेंट तैयार रखें. सेक्शन 80C के तहत मिलने वाले छूट को समझना होगा. इसके तहत 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है. इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (ELSS), सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSA), लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), एम्प्लॉइज प्रॉविडेंट फंड (EPF) और 5 साल तक के फिक्स्ड डिपॉजिट पर 80C के तहत टैक्स में छूट का फायदा लिया जा सकता है. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम में भी 80C का बेनिफिट लिया जा सकता है.अगर आपको 80C के तहत टैक्स में छूट चाहिए, तो अपने निवेश की क्षमता के हिसाब से इनमें से कोई प्लान लें. प्रीमियम की रसीद और पेपर्स को एक फाइल में जरूर रख लें.