आखिर क्या है इसमें खास?

सलमान खान की कलाई में ये घड़ी देखी जा सकती है, जो पहनने के बाद एक अलग ही रूप ले रही है. यह मॉडल अपनी यूनिक डिजाइन, एडिशन और शानदार फिनिशिंग के लिए दुनियाभर में मशहूर है. इनके डिजाइन ही काफी ज्यादा यूनिक होते हैं. इस घड़ी की सबसे खास बात यह है कि इसे भारत की पहचान को ध्यान में रखते हुए ही डिजाइन किया गया है, इसको भारत के साथ-साथ और भी कई लोग इसको पसंद कर रहे हैं. इस घड़ी में आपको भारतीय तिरंगे से प्रेरित रंगों का खूबसूरत इस्तेमाल देखने के लिए मिल जाएगा, जो इसको और भी ज्यादा खास बना रही है. भारतीय पहचान को भी दिखा रहा है, ये स्टाइलिश भी काफी ज्यादा है.