सोनू सूद का सलमान खान से जुड़ा किस्सा

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद में खास बात है कि वो सिर्फ अपने अभिनय के लिए ही नहीं बल्कि मददगार इंसान के तौर पर फेमस हैं. कोविड में किस तरह उन्होंने मजदूरों और जरूरतमंदों की मदद की, ये जगजाहिर है. सोनू नेक दिल इंसान हैं, उन्हें जानवरों से भी बहुत प्यार है. सोशल मीडिया पर गाय-कुत्तों के साथ उनकी कई तस्वीरें मिल जाएंगी. एक इंटरव्यू में सोनू ने खुलासा किया था कि सलमान खान ने उन्हें नॉनवेज खिलाने और शराब पिलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने एक बूंद तक नहीं पी. जानते हैं पूरा किस्सा.