आखिर क्यों पहनते हैं ये ब्रेसलेट

सलमान के लिए यह एक्सेसरी सिर्फ़ स्टाइल स्टेटमेंट से कहीं ज़्यादा है। इस ब्रेसलेट का उनके पिता सलीम खान से एक भावनात्मक जुड़ाव है, साथ ही उनका यह भी मानना ​​है कि इसमें लगे पत्थर में नेगेटिव एनर्जी को सोखने की क्षमता है. एक पुरानी बातचीत में सलमान ने बताया था कि जब वे बड़े हो रहे थे, तब उनके पिता भी ऐसा ही ब्रेसलेट पहनते थे.सलमान के लिए यह एक्सेसरी सिर्फ़ स्टाइल स्टेटमेंट से कहीं ज़्यादा है। इस ब्रेसलेट का उनके पिता सलीम खान से एक भावनात्मक जुड़ाव है, साथ ही उनका यह भी मानना ​​है कि इसमें लगे पत्थर में नेगेटिव एनर्जी को सोखने की क्षमता है. एक पुरानी बातचीत में सलमान ने बताया था कि जब वे बड़े हो रहे थे, तब उनके पिता भी ऐसा ही ब्रेसलेट पहनते थे.