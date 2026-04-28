Samantha Ruth Prabhu

Samantha Ruth Prabhu: साउथ एक्ट्रेस समांथा बिना किसी कोशिश के खुद ब खुद किसी ना किसी चीज़ को लेकर सुर्खियों में आ जाती हैं. इसी क्वालिटी के कारण इन्हें 'Minimal Fame, Maximum Impact' वाली एक्ट्रेस कहा जाता है, क्योंकि इन्हें सोशल मीडिया में भीड़ का हिस्सा नहीं बनना पड़ता. ये कम वक्त के लिए आती हैं और हर किसी के दिल और दिमाग पर लंबे वक्त तक का इम्पैक्ट छोड़ती हैं. 28 अप्रैल को एक्ट्रेस के बर्थडे पर जानते हैं उनके बारे में खास बातें.