अर्चना पूरन सिंह का परिवार
समय रैना फिर से चर्चा में हैं और इसकी वजह उनका विवादित कॉमेडी शो 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीज़न 2' है. दरअसल उनके लेटेस्ट एपिसोड की क्लिप्स आजकल इंटरनेट पर छाई हुई हैं. शो के 5वें एपिसोड में अर्चना पूरन सिंह, ओरी, निशांत सूरी और शेरोन वर्मा शामिल हुए थे. एक हिस्से में, समय ने अर्चना के पति और बच्चों का मज़ाक उड़ाते हुए उन्हें 'बेरोज़गार' कहा. इसके बाद, उनके काम-धंधे को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है. तो आइए जानते हैं आखिर क्या करता है सेठी परिवार और कैसे करता है कमाई और कितनी है इनकी नेट वर्थ.