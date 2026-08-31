परमीत सेठी एक एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रीनराइटर हैं

अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है - क्या अर्चना पूरन सिंह के पति और बच्चे सच में बेरोजगार हैं? तो आपको बता दें परमीत सेठी एक एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रीनराइटर हैं जो मुख्य रूप से हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं. परमीत की बात करें तो उन्होंने मशहूर फ़िल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में कुलजीत सिंह का किरदार निभाने के लिए सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है और उनकी अन्य फ़िल्मों में दिलजले, धड़कन, लक्ष्य, दिल धड़कने दो और रुस्तम शामिल हैं. टीवी और OTT सीरीज़ में भी काम किया है और उन्होंने 'बदमाश कंपनी' जैसी फ़िल्मों में डायरेक्शन और स्क्रीनराइटिंग में भी हाथ आज़माया है.