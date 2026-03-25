क्या कहता है समुद्र शास्त्र?

मान्यता है कि ठोढ़ी पर तिल व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, आकर्षण और सुख का संकेत देता है. हालांकि ये बातें आस्था और परंपराओं पर आधारित हैं, लेकिन कई लोग इसे अपने जीवन के अनुभवों से जोड़कर देखते हैं.