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Samudra Shastra: ठोढ़ी पर तिल वालों में होते हैं ये खास गुण… सारा अर्जुन के तिल ने भी लुट रखा है लोगों का दिल!
Samudra Shastra: समुद्र शास्त्र में शरीर पर मौजूद तिल को सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ा संकेत माना जाता है. खासकर ठोढ़ी पर तिल को बेहद खास बताया गया है. इन दिनों एक्ट्रेस सारा अर्जुन का नाम भी इसी वजह से चर्चा में है, क्योंकि उनके चेहरे पर मौजूद तिल उनकी पर्सनैलिटी को और भी आकर्षक बना देता है.