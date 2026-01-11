ऐसा तिल बनाता है धनवान

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर तिल हो और मुट्ठी बंद करने पर वह तिल छुप जाए, तो ऐसा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली माना जाता है. सामुद्रिक शास्त्र में इसे अनलिमिटेड पैसा पाने का संकेत बताया गया है.