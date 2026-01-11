click this icon for latest updates
Last updated on - January 11, 2026 11:25 AM IST
By Shilpi Singh
| Edited by Shilpi Singh
अचानक धन लाभ का संकेत होता है और बिज़नेस और निवेश से फायदा होता है औऱ साथ ही जीवन में बड़ा मौका मिलने का योग
गुरु पर्वत (तर्जनी उंगली के नीचे) पर तिल है तो मान-सम्मान, पद और सफलता मिलती है और साथ ही इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है और सरकारी या बड़े संस्थानों में तरक्की मिलती है.
सूर्य पर्वत (अनामिका के नीचे) पर तिल होता है तो नाम-यश और शोहरत मिलता है और साथ ही कला, मीडिया, ग्लैमर या क्रिएटिव फील्ड में सफलता हासिल करते हैं
अगर आपकी बुध पर्वत (छोटी उंगली के नीचे) पर तिल है तो बिज़नेस, कम्युनिकेशन और ट्रेड में लाभ होता है और साथ ही चालाकी नहीं, बल्कि स्मार्टनेस से पैसा कमाते हैं.
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर तिल हो और मुट्ठी बंद करने पर वह तिल छुप जाए, तो ऐसा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली माना जाता है. सामुद्रिक शास्त्र में इसे अनलिमिटेड पैसा पाने का संकेत बताया गया है.
