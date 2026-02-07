मूंग दाल और पनीर की टिक्की-

ऐसे में आज हम आपके लिए टिक्की के कुछ नए ऑप्शन्स लेकर आए हैं जो खाने में टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं. ये टिक्कियां हाई-प्रोटीन हैं जो आपके सैंडविच को हेल्दी और भरपूर बनाती हैं. इसमें पहला ऑप्शन है मूंग दाल और पनीर की टिक्की. इस टिक्की में भिगोई हुई मूंग दाल और मसला हुआ पनीर मिलाया जाता है. इन दोनों के होने से ये टिक्की हेल्दी और टेस्टी बनती है. मूंग दाल हल्की और आसानी से पचने वाली होती है, जबकि पनीर से रिचनेस और पेट भरने वाला होता है. थोड़े मसाले डालकर इसे तवे पर या एयर फ्रायर में बनाएं. ये टिक्की ग्रिल्ड सैंडविच में डालने पर बहुत अच्छी लगती है, बिना ज्यादा तेल के