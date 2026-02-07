काले चने और शकरकंद की टिक्की-
कई लोग रोजाना काले चनों का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ शकरकंद को भी खाना पसंद करते हैं, दोनों ही अच्छी से सेहत के लिए जरूरी हैं. काले चने प्रोटीन से भरपूण होते हैं. शकरकंद इसे बांधने और हल्की मिठास देने का काम करता है. इन दोनों की टिक्की फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से भरपूर होती है. काले चनों और शकरकंद को साथ में उबाल लें और दोनों को मिलाकर कुछ मसालों के साथ मस्त टिक्की बनाएं. आप इन्हें पहले से बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं. सैंडविच में डालकर ब्रेड टोस्ट करें या ग्रिल करें. टेस्ट बढ़ाने के लिए हरी चटनी, टमाटर सॉस या दही के साथ सर्व करें