सभी को-स्टार्स के साथ अच्छा तालमेल बनाना होता है

1993 में जेल से वापस आने के बाद संजय ने 'मूवी मैगज़ीन' को दिए एक इंटरव्यू में खुद उन अफ़वाहों और माधुरी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की थी. इंटरव्यू के दौरान, दत्त से पूछा गया कि माधुरी ने साफ़ तौर पर उनके साथ किसी भी तरह के रिश्ते से इनकार किया है. इस पर उन्होंने कहा, उनके बयान से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं उनका को-स्टार रहा हूं और मैंने उनके साथ कई फ़िल्में की हैं. देखिए, मुझे अपने सभी को-स्टार्स के साथ अच्छा तालमेल बनाना होता है, चाहे वह माधुरी हों या श्रीदेवी