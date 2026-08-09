1/7 साजन से शुरू हुई माधुरी और संजू का रोमांस? सलमान खान, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की फ़िल्म 'साजन' 1991 में रिलीज़ हुई थी और यह रोमांटिक ड्रामा उस दौर की सबसे यादगार लव-ट्रायंगल फ़िल्मों में से एक बन गई. लॉरेंस डिसूज़ा के निर्देशन में बनी यह फ़िल्म बड़ी हिट साबित हुई, वहीं यह फ़िल्म संजय और माधुरी के बीच कथित रोमांस की चर्चाओं के केंद्र में भी रही. फ़िल्म की शूटिंग के दौरान दोनों कलाकारों के बीच कथित रोमांस की अफ़वाहें ज़ोर पकड़ने लगीं और ऐसी खबरें आईं कि साथ काम करते हुए वे एक-दूसरे के करीब आ गए थे