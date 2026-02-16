संजय लीला भंसाली बनाएंगे सोमनाथ पर फिल्म

भव्य सेट्स, गहरी भावनाएं और इतिहास को सिनेमा की भाषा में जीवंत करने के लिए पहचाने जाने वाले फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली एक बार फिर अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार फिल्म कोई लव स्टोरी या युद्ध नहीं है, बल्कि सनातन धर्म पर हुए प्रहार और आस्था को बचाने वाले लोगों के खून से लिखी गई है. निर्देशक ने अपकमिंग फिल्म 'जय सोमनाथ' की पहली झलक शेयर की है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े होना तय है. बता दें, गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है. ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के इस मंदिर की स्थापना चंद्रदेव ने की है.