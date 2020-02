1 / 15

Sara Ali Khan. बॉलीवुड में खुद को एक सफल एक्ट्रेस के तौर स्थापित कर चुकीं सुपरस्टार सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान Sara Ali Khan हर रोज किसी न किसी बहाने सुर्खियों में बनी रहती हैं. Sara Ali Khan अपने जेनरेशन की एक सबसे सफल एक्ट्रेस बन चुकी हैं. एक के एक कई सफल फिल्में देकर वह खुद को बॉलीवुड की नई सुपरस्टार बनाने की राह पर हैं. 2018 में उनकी पहली फिल्म केदारनाथ Kedarnath आई थी. उसके बाद उन्होंने कई अन्य फिल्मों में किरदार निभाया. सोशल मीडिया पर उनके करोड़ों फैन्स हैं. वह इस समय युवा दिलों की धड़कन बन चुकी हैं. फिल्मी जानकारों का मानना है कि सारा की सबसे अच्छी चीज उनकी नेचुरल एक्टिंग है. वह कद, काया और एक्सप्रेशन से पूरी तरह इंडियन लगती हैं. इतना ही नहीं बोलने और फैन्स से संवाद करने का Sara Ali Khan का अंदाज भी पूरी तरह भारतीय लगता हैं. फैन्स उनसे कनेक्टेड फील करते हैं. सारा अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर कर फैन्स को खूब एंटरटेन भी करती हैं. अभीअभी उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है. हॉट शॉट्स और स्लीवलेस टॉप में Sara Ali Khan काफी कूल लग रही हैं. पेड़ ने नीचे खड़ा सारा शूटिंग के लिए इंतजार कर रही हैं. उन्होंने इस फोटो के साथ लिखा है कि इस वैलेंटाइन्स डे पर आप आइए और उनके व LoveAajKal की टीम के साथ सेलेब्रेट कीजिए. कैप्शन कुछ इस तरह है. Zoe chilling, posing under a tree.Was waiting for her shot, now is waiting for you to see .Oh what fun, this Valentines Day will be Happiness, love and popcorn is keySo come celebrate with the Team of LoveAajKal and me. आप भी देखिए सारा की कुछ तस्वीरें