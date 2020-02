1 / 13

बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान की बेटा सारा अली खान सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज से फैन्स का दिल जीतते रहती है. फिर चाहे वह ट्रेडिशनल अवतार हो या वेस्टर्न, सारा अपने लुक और स्टाइल से सभी को दीवाना बनाने की काबिलयत रखती हैं. हाल ही में सारा अली खान ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज में सारा वेस्टर्न ड्रेस में काफी सेक्सी नजर आ रही है. दरअसल सारा हाल ही में एक रेडियो शो में नजर आईं थी. इस दौरान उनके साथ करीना कपूर भी थीं. सारा ने चैक शर्ट और सिमरी शॉर्ट्स पहने हुए थे जिसमें वह काफी सुंदर नजर आ रही हैं. इन फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर करने के साथ ही सारा ने लिखा When fire extinguishers and stop signs aren’t enough. Sara Ali Khan New Film सारा अली खान आपके लिए बहुत जल्द ही एक नई फिल्म लेकर आ रही हैं. बता दें कि इस बात का खुलासा खुद सारा अली खान ने किया है. सारा ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की. इस तस्वीर में सारा अली खान के साथ बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और साउथ सुपरस्टार धनुष इस फिल्म में होंगे. बता दें कि सारा की इस फिल्म का नाम अतरंगी रे Atrangi Re है. सारा ने तस्वीर पोस्ट कर कैप्शन दिया मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा है. मेरी अगली फिल्म अतरंगी रे में आनंद एल राय के साथ काम कर रही हूं. फइल्म में म्यूजिक एआर रहमान ने दिया है. हमारे साथ काम करने के लिए अक्षय कुमार सर को धन्यवाद और बहुत ज्यादा टैलेंटेड और बेहतरीन इंसान धनुष को भी धन्यवाद.