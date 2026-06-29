चार्जशीट में क्या-क्या अहम बातें सामने आईं?
करीब 35 साल बाद दाखिल की गई विस्तृत चार्जशीट में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है. जांच एजेंसी ने इसमें गवाहों के बयान, पुराने दस्तावेज, मेडिकल रिपोर्ट, बैलिस्टिक जांच और अन्य उपलब्ध सबूतों को शामिल किया है. अधिकारियों का कहना है कि सालों में जुटाए गए अलग-अलग साक्ष्यों को जोड़कर पूरी घटनाक्रम की कड़ी तैयार की गई. चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब ये मामला न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंच गया है, जहां कोर्ट सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.