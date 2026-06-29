अपहरण के बाद कैसे हुई दर्दनाक हत्या?

18 अप्रैल 1990 को सरला भट्ट को कथित तौर पर श्रीनगर स्थित अस्पताल के पास से अगवा कर लिया गया. अगले दिन उनका शव शहर के दूसरे इलाके में मिला, जिससे पूरे कश्मीर में सनसनी फैल गई. जांच एजेंसियों के अनुसार, उन्हें बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया और बाद में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई. मेडिकल जांच में कई गंभीर चोटों और गोली लगने के निशान मिलने की बात कही गई. इस घटना ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया और ये मामला आतंकवाद की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल हो गया.