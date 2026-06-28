किसमें ज्यादा प्रोटीन?
दोनों के प्रभाव, मात्रा, क्वालिटी और ओवरऑल बेनिफिट्स अलग-अलग हैं. सत्तू की बात करें तो ये मुख्य रूप से भुने हुए चने (chickpea) से बनता है. यह एक पारंपरिक भारतीय फूड है जो प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और अन्य मिनरल्स से भरपूर होता है. 100 ग्राम सत्तू में लगभग 20 से 25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. वहीं दूसरी ओर बाजार में मिलने वाला प्रोटीन पाउडर, खासकर व्हे प्रोटीन दूध से निकाला जाता है, इसके एक स्कूप (25-30 ग्राम) में 20-25 ग्राम या उससे अधिक प्रोटीन मिल जाता है.