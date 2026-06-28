दोनों में से क्या बेहतर?

अब सवाल उठता है कि आखिर दोनों में से क्या ज्यादा बेहतर है? मसल्स ग्रोथ के नजरिए से देखें तो बाजार में वाला प्रोटीन यानी व्हे प्रोटीन ज्यादा प्रभावी साबित होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और यह बॉडी द्वारा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, वहीं सत्तू भी मसल्स के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें प्रोटीन कम Concentrated होता है, इसमें कुछ अमीनो एसिड्स भी अपेक्षाकृत कम हो सकते हैं, मसल गेन के लिए अकेले सत्तू पर निर्भर रहना ठीक नहीं है, क्योंकि इतना प्रोटीन पूरा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मात्रा में सत्तू खाना पड़ेगा, जो अतिरिक्त कैलोरी और कार्ब्स भी लाएगा. ऐसे में व्हे प्रोटीन ज्यादा अच्छा है. ( photo credit-pexels)