सऊदी अरब में हूतियों का मिसाइल अटैक

सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच बढ़ता संघर्ष अब उस इलाके तक पहुंच गया है, जिसकी कल्पना भी बेहद गंभीर मानी जाती है. मंगलवार (15 सितंबर 2026) को सऊदी अरब के पाक (पवित्र) शहर मक्का में संभावित हवाई खतरे को लेकर इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया. इसके साथ ही जेद्दा और ताइफ में भी लोगों को संभावित खतरे से आगाह किया गया है. खास बात यह है कि मौजूदा संघर्ष के दौरान मक्का में इस तरह का एयर-थ्रेट अलर्ट पहली बार जारी किया गया है.सऊदी सिविल डिफेंस ने लोगों से घरों के अंदर रहने, खिड़कियों से दूर रहने और खुले इलाकों से बचने को कहा गया. हालांकि कुछ ही देर बाद अधिकारियों ने बताया कि तत्काल खतरा टल गया है.