First Sawan Somwar, Kanwar Yatra 2022

kanwar yatra 2022 आज सावन का पहला सोमवार First Sawan Somwar 2022 है, कांवड़ियों के लिए आज का दिन बेहद अहम होता है. देवभूमि उत्तराखंड अपनी धार्मिक यात्राओं के लिए प्रसिद्ध है. कांवड़ यात्रा में दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में कांवड़ियां हर की पौड़ी har ki pauri kanwar yatra 2022 आते हैं और जहां से गंगाजल लेकर शिवरात्रि Shiv Ratri 2022 पर अपनेअपने क्षेत्रों के शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं. कांवड़ यात्रा kanwar yatra को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जाता है. कांवड़ यात्रा कैसे शुरू हुई How kanwar yatra Started, किसने शुरू की Who Started kanwar yatra, कितने प्रकार kanwar yatra Types की होती है और कांवड़ के दौरान नियम Rule of kanwar yatra क्या होते हैं. श्रावण मास चल रहा है और हरिद्वार से शिव भक्त कांवड़ लेकर गंगाजल लेने जाते हैं. फिर उस जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं. शास्त्रों में हरिद्वार ब्रह्मकुंड से जल ले जाकर भगवान शिव को अर्पित करने का विशेष महत्व माना गया है.