सावन में नाग दिखना
सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है. इस दौरान मंदिरों में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने के साथ नाग देवता की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है. ऐसे में अगर सावन के महीने में किसी व्यक्ति को बार-बार सांप या नाग दिखाई दे, तो मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इसके पीछे कोई धार्मिक संकेत छिपा है? कई धार्मिक मान्यताओं में नाग को भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है. वहीं, विज्ञान इस घटना को मौसम, सांपों के व्यवहार और उनके प्राकृतिक आवास से जोड़ता है. इसलिए इस विषय को समझने के लिए धार्मिक विश्वास और वैज्ञानिक तथ्य- दोनों पहलुओं को जानना जरूरी है.