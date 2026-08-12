सावन में ही ज्यादा क्यों दिखाई देते हैं सांप?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के गले में नाग विराजमान हैं और सावन का महीना शिवजी को समर्पित है. कहते हैं सावन में सांप भी भोलेनाथ की अराधना करने आते हैं. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस सवाल का जवाब काफी स्पष्ट है. सावन के दौरान देश के कई हिस्सों में बारिश होती है. बारिश के कारण सांपों के बिलों में पानी भर सकता है, जिससे वे सुरक्षित और सूखी जगह की तलाश में बाहर निकलते हैं. इसके अलावा इस मौसम में खेतों, झाड़ियों और आसपास के इलाकों में नमी बढ़ जाती है और मेंढक, कीड़े-मकौड़े जैसे जीव भी अधिक सक्रिय हो जाते हैं. इससे सांपों को भोजन आसानी से मिल जाता है. यही वजह है कि बारिश के मौसम में सांपों की गतिविधियां आमतौर पर ज्यादा दिखाई दे सकती हैं.