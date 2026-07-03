सावन माह का महत्व

सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए जाना जाता है. इस समय शिव पूजा, महामृत्युंजय मंत्र जाप और व्रत रखने से जीवन की बाधाएं धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं. सावन का महीना भगवान शिव को बेहद ही ​प्रिय है और मान्यता है कि, सावन के दौरान भगवान शिव अपनी ससुराल यानी पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं. शास्त्रों में भी इस पूरे महीने का विशेष महत्व बताया गया है. सावन में की गई शिव साधना व्यक्ति को जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाने और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में सहायक होती है. (Photo Credit- AI)