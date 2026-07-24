सावन में लड्डू गोपाल की पूजा का महत्व

सावन का पवित्र महीना भगवान शिव के साथ-साथ भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति व उपासना के लिए भी विशेष माना जाता है. सावन में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी भी शुरू हो जाती है और यह महीना लड्डू गोपाल के झूला उत्सव का समय भी होता है, जिसे हरियाली तीज या झूलन उत्सव भी कहते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में लड्डू गोपाल की सेव का फल कई गुना अधिक मिलता है. ज्योतिषाचार्य और पंडित निरंजन जी का कहना है कि सावन में लड्डू गोपाल की सेवा के नियमों में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन विशेष नियमों का पालन करना शुभ माना जाता है.