रुद्राक्ष और शिव जी का रिश्ता

भगवान शिव के सबसे प्रिय महीनों में से एक सावन का महीना शिव भक्ति के लिए बेहद पवित्र माना जाता है. इस महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त जलाभिषेक, व्रत और पूजा-अर्चना करते हैं. सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है. शास्त्रों के अनुसार, रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है, इसलिए इसे धारण करने से व्यक्ति पर शिव जी की विशेष कृपा बनी रहती है. हालांकि, रुद्राक्ष केवल एक आभूषण या पत्थर नहीं है, बल्कि यह अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है. यदि इसे नियमों का पालन किए बिना पहना जाए, तो इसका पूर्ण फल नहीं मिलता. अगर आप भी इस सावन रुद्राक्ष धारण करने की सोच रहे हैं, तो इन 7 महत्वपूर्ण नियमों का पालन जरूर करें.