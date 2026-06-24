सावन में ग्रहण का 'डबल कॉम्बिनेशन'

साल 2026 का सावन का महीना सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी बेहद असाधारण और हलचल रहेगा. क्योंकि इस बार सावन के महीने में सूर्य और चंद्र ग्रहण का एक दुर्लभ 'डबल कॉम्बिनेशन' बनने जा रहा है, जिसने दुनिया भर के ज्योतिषियों और विचारकों की चिंता और उत्सुकता दोनों को बढ़ा दिया है. एक ही महीने के भीतर लगने वाले ये दो बड़े ग्रहण क्या ब्रह्मांड में किसी महापरिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं? एस्ट्रोलॉजर सविता सतीश ने बताया सावन में दो ग्रहण का कैसा होगा असर. (Photo Credit- AI)