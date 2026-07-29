सोलह श्रृंगार का माह-

30 जुलाई से सावन मास की शुरुआत हो रही है. ये महीना भगवान शंकर को सर्पित माना जाता है. इस महीने में लोग शंकर भगवान की पूरा करते हैं, हालांकि ये महीना यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये माह लड़कियों के सजने-संवरने के लिए भी खास माना जाता है. इस दौरान महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं और खासकर हरे रंग की चीजों को धारण करती हैं, जैसे हरे रंग की चूड़ियां, ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ट्रेंडी हरे रंग की चूड़ियां लेकर आए हैं. दरअसल में हरा रंग सावन का प्रतीक है, शिव-पार्वती की पूजा का रंग है और ये चूड़ियां किसी भी कपड़े के साथ बहुत सुंदर लगती हैं. सूट, साड़ी, कुर्ता, लहंगा या वेस्टर्न लुक हर स्टाइल में ये हरी चूड़ियां चार चांद लगा देती हैं.