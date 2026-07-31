इन चीजों की पड़ेगी जरूरत-

छोले बिना लहसुन-प्याज के बेस्वाद लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिना-लहसुन प्याज वाली छोले की रेसिपी. अगर आप इस विधि से छोले बनाते हैं तो बहुत स्वादिष्ट और हलवाई जैसे बनते हैं. इसके लिए आपको काबुली चना (छोले) 1 कप (रात भर भीगी हुए), टमाटर –3,अदरक 1 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्च 2-3, चायपत्ती 1 चम्मच (कपड़े में बांधकर पोटली बना लें) या 1 टी-बैग, जीरा 1 छोटा चम्मच, हींग – एक चुटकी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, छोले मसाला, अमचूर पाउडर या इमली का गूदा, गरम मसाला, नमक, तेल या घी, हरा धनिया, अदरक की पतली कटिंग.