सायोनी घोष फिर क्यों बनीं सुर्खियों में?

पश्चिम बंगाल की राजनीति में सायोनी घोष एक जाना-पहचाना नाम हैं. अभिनय की दुनिया से राजनीति में आने वाली सायोनी ने कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई. हाल के दिनों में उनके बदले राजनीतिक रुख और NDA की संसदीय बैठक में शामिल होने के बाद उनका नाम फिर सुर्खियों में आ गया. कभी ममता बनर्जी की करीबी मानी जाने वाली सायोनी अब नई राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं. यही वजह है कि उनके राजनीतिक फैसलों के साथ-साथ उनकी संपत्ति और निजी जीवन को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है.