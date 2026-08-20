डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर भी रखें ध्यान

SBI के BSBD अकाउंट में डिजिटल पेमेंट और कैश ट्रांजैक्शन के नियमों को अलग-अलग समझना जरूरी है. खबर के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2026 से चार फ्री कैश ट्रांजैक्शन पूरी होने के बाद अतिरिक्त कैश ट्रांजैक्शन पर 15 रुपये और GST देना होगा. इसलिए अगर आप पैसे निकालने के लिए ATM, ब्रांच या AEPS का इस्तेमाल करते हैं, तो महीने में कितनी बार कैश निकाला है, इसका ध्यान रखें. नए नियम के बाद सबसे ज्यादा असर उन ग्राहकों पर होगा, जो बार-बार कैश निकालते हैं. पहली चार कैश ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन पांचवीं से हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 15 रुपये प्लस GST देना होगा. इसलिए अगर महीने में कई बार कैश निकालने की जरूरत पड़ती है, तो ट्रांजैक्शन की संख्या पर नजर रखना जरूरी है. 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले इस बदलाव के बाद छोटी-छोटी कैश निकासी भी महंगी पड़ सकती है. (All Image: Canva/AI)