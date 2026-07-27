1/6 वैज्ञानिकों ने तैयार किया गजब का फॉर्मूला घर-मकान से लेकर ऊंची-ऊंची इमारतों में समय के साथ दरार आना सामान्य बात मानी जाती है. इन दरारों को ठीक करने के लिए हजारों लाखों रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं. मगर क्या हो जब इन दरारों को भरने की जरूरत ना पड़े और ये ठीक भी अपने आप हो जाएं. सुनने में अजीब लगेगा मगर नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने गजब का फॉर्मूला खोज निकाला है. दरअसल वैज्ञानिकों ने गजब का कंक्रीट तैयार किया है, जिसमें मौजूद बैक्टीरिया दरार पड़ते ही एक्टिव हो जाते हैं और फिर खुद ही इसे ठीक कर देते हैं.