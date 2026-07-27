इंसानों के घाव की तरह ठीक होंगी दरारें

आसान भाषा में समझें तो अगर आपके घर, पुल या किसी बड़ी इमारत में समय के साथ दरारें आ जाएं, तो भविष्य में उन्हें ठीक कराने के लिए बार-बार मजदूर बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. बताया गया कि वैज्ञानिकों की इस नई तकनीक से इमारतें ज्यादा समय तक मजबूत रहेंगी, मरम्मत का खर्च कम होगा और लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी. दरअसल इस अनोखी तकनीक को नीदरलैंड की डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर हेंक जोंकर्स ने डेवलप किया है. उन्होंने सोचा कि जैसे इंसानों के शरीर के घाव समय के साथ भर जाते हैं, उसी तरह अगर इमारतों की दरारें भी खुद भर जाएं तो बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है.