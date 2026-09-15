MRI मशीन से हुआ रिसर्च

इस रिसर्च में सबसे बड़ा चैलेंज MRI मशीन के शोर में कुत्तों को शांत रखना था, जिससे वे हिले-जिले नहीं. इस मशीन को इंसान भी डरावना अनुभव मानते हैं और ऐसे में डॉग्स को यहां स्थिर रखना चुनौतीपूर्ण था क्योंकि स्कैन के दौरान सिर्फ 3 मिलीमीटर हिलने से भी स्कैन का डेटा बेकार हो जाता है. कुत्तों को धीरे-धीरे इस प्रक्रिया के लिए ट्रेंड किया. कुत्तों की कानों की रक्षा के लिए विशेष ईयरमफ्स लगाए गए. इसके बाद शोधकर्ताओं ने उन्हें खुश, दुखी, गुस्से वाले, डरे हुए और तटस्थ मानव चेहरों की छवियां दिखाईं. इस दौरान हर छवि को देखकर अलग-अलग प्रतिक्रिया दी.