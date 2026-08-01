दुनिया के सबसे चर्चित खजाने की कहानी

सैन जोस गैलियन को इतिहास के सबसे चर्चित खजाने वाले जहाजों में गिना जाता है. यह स्पेन की नौसेना का एक शक्तिशाली युद्धपोत था, जो दक्षिण अमेरिका से यूरोप तक कीमती संपत्ति पहुंचाने का काम करता था. माना जाता है कि इस जहाज में बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, पन्ना और बहुमूल्य रत्न भरे हुए थे. उस दौर में यह खजाना स्पेन की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था. लेकिन एक समुद्री युद्ध ने सब कुछ बदल दिया. जहाज समुद्र में डूब गया और उसके साथ करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर के बराबर का खजाना भी समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गया. इसी वजह से आज भी इसे समुद्री इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे मूल्यवान डूबा हुआ खजाना माना जाता है.