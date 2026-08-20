पुरानी Audi Q7
Audi Q7 जैसी बड़ी लग्जरी SUV सेकेंड हैंड बाजार में भी काफी महंगी है, लेकिन पुराने मॉडल अपेक्षाकृत कम कीमत में मिल सकते हैं. पाकिस्तान में इस्तेमाल की गई Q7 की कीमत करीब 52 लाख रुपये से शुरू होकर 1.8 करोड़ रुपये तक जाती है. 2007 मॉडल की लिस्टिंग 52 लाख से 69 लाख रुपये के बीच दिखती है, जबकि अलग-अलग 3.0 लीटर वेरिएंट और नए मॉडल की कीमत इससे काफी ज्यादा हो सकती है. इसलिए Q7 खरीदने में सिर्फ ब्रांड का नाम नहीं, बल्कि मॉडल ईयर, इंजन, माइलेज, सर्विस हिस्ट्री और वाहन की हालत पर खास ध्यान देना जरूरी है.