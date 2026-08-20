नई Audi Q8 की कीमत

अगर बात Audi की महंगी SUV की हो तो Q8 का नाम सबसे ऊपर आता है. जुलाई 2026 की संशोधित कीमत के मुताबिक Audi Q8 55 TFSI quattro की कीमत 10 करोड़ 16 लाख पाकिस्तानी रुपये है. यहां खास बात यह है कि बाकी कई मॉडल सस्ते हुए, लेकिन Q8 की कीमत उल्टा बढ़ गई. इसकी पुरानी कीमत 8 करोड़ 65 लाख रुपये थी और इसमें 1 करोड़ 51 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई. यानी पाकिस्तान में नई Audi Q8 खरीदने के लिए सिर्फ कार की कीमत ही 10 करोड़ रुपये से ज्यादा है. रजिस्ट्रेशन और दूसरे लागू खर्च जोड़ने पर वास्तविक ऑन-रोड रकम अलग हो सकती है.