where to buy second hand car कहां से खरीदें पुरानी सेकेंड हैंड कार बाजार में कई विकल्प हैं जहां से पुरानी कार खरीद सकते हैं. अगर आप मारुति सुजुकी की सेकेंड हैंड कार खरीदना maruti suzuki second hand car चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन कंपनी के पास ही है. दरअसल मारुति सुजुकी खुद सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचती है. कंपनी अपने True Value स्टोर के जरिए अपनी ही पुरानी गाड़ियों को बेचती है। मारुति सुजुकी के स्टोर में जाकर गाड़ी खरीद सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट पर विजिट कर कार की जानकारी ले सकते हैं. इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको 45 लाख वाली कार 1 से डेढ़ लाख रुपये में मिल जाएगी। इसी तरह कार देखो ओएलएक्स क्विकर आदि जैसे अन्य प्लेटफॉर्म भी हैं.