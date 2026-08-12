‘Sleepy Don’ ने फिर खींचा ध्यान

इस पूरे मामले की एक दिलचस्प राजनीतिक कड़ी भी है. ट्रंप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को लंबे समय तक ‘Sleepy Joe’ कहकर निशाना बनाते रहे हैं.बाइडेन को कई मौकों पर खर्राटे लेते और झपकी मारते देखा जा चुका है. ये जाहिर तौर पर बढ़ती उम्र की थकान हो सकती है. लेकिन, ट्रंप ने इसे मुद्दा बनाया था. अब जब ट्रंप के पब्लिक इवेंट के कुछ वीडियो में उन्हें आंखें बंद किए या थके हुए नजर आने पर सोशल मीडिया यूजर्स चर्चा करते हैं, तो उनके पुराने ‘Sleepy Joe’ तंज को ही उलटकर ट्रंप के लिए ‘Sleepy don’ इस्तेमाल किया जाने लगा है. Don डोनाल्ड ट्रंप का इनिशियल हुआ. यही वजह है कि फ्रैंकलिन का वीडियो सिर्फ एक सामान्य वायरल क्लिप नहीं रहा, बल्कि ट्रंप की सार्वजनिक छवि और उनके पुराने राजनीतिक हमलों से भी जोड़ दिया गया.